In Perù nella diocesi di Papa Leone XIV

In Perù nella diocesi di cui Leone XIV è stato vescovo per diversi anni.

Grande commozione dei cattolici in Perù, dove Papa Leone XIV ha trascorso oltre 20 anni, e naturalmente anche negli Stati Uniti, paese natale del primo Pontefice nordamericano.

Edgard Iván Rimaycuna Inga, chi è l'uomo-ombra di Prevost dal Perù a Roma: sarà segretario particolare di Papa Leone XIV - Durante la visita a sorpresa di Papa Leone XIV al santuario di Gennazzano, tra i presenti c'era una figura che, seppur discreta, riveste un ruolo fondamentale nella vita quotidiana del nuovo Pontefice: Edgard Iván Rimaycuna Inga, segretario particolare del Santo Padre. Arrivato in Italia da qualche tempo, Rimaycuna Inga ha vissuto per un anno circa in Liguria, a Manesseno, dove ha stretto legami profondi con la comunità locale.

Dagli Stati Uniti (ma per tanti anni in Perù) al soglio pontificio: Robert Prevost è Papa Leone XIV, il nuovo volto della Chiesa - Il cardinale Robert Francis Prevost è stato eletto nuovo Papa, assumendo il nome di Papa Leone XIV. Nato a Chicago nel 1955, ha 69 anni ed è considerato una figura di grande rilievo all'interno dell'episcopato americano. Membro dell'Ordine di Sant'Agostino, ha ricoperto il ruolo di priore generale della congregazione dal 2001 al 2013 e successivamente è stato nominato vescovo di Chiclayo, in Perù, dove ha mostrato una forte attenzione pastorale verso le esigenze sociali e culturali delle comunità locali.

