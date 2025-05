In Italia over 65 un quarto della popolazione sfida strutturale

In Italia, oltre un quarto della popolazione è costituita da persone over 65, evidenziando la necessità di ripensare l'equilibrio tra economia, salute e longevità. L'invecchiamento deve essere affrontato come una sfida strutturale che influisce su welfare, sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e crescita del Paese, come emerso dal convegno “F...”.

ROMA (ITALPRESS) – Ripensare l’equilibrio tra economia, salute e longevità, considerando l’invecchiamento non solo come questione sanitaria, ma come sfidastrutturale che incide su welfare, sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e crescita del Paese. Questa l’indicazione emersa da “Future – Economia, Longevità e Salute”, l’evento di Pfizer tenutosi a Roma, che ha visto esponenti del mondo politico, accademico, scientifico, industriale e delle associazioni di pazienti, invitati a confrontarsi sulle sfide poste dall’invecchiamento dellapopolazione e dal calo demografico in Italia.mgggslUnlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - In Italia over 65 un quarto della popolazione, sfida strutturale

