In Humanitas incontri per curare il cuore prima della sala operatoria

In Humanitas Gavazzeni, il benessere del cuore inizia prima della sala operatoria. Grazie a un innovativo progetto guidato da infermieri e fisioterapisti, i pazienti in attesa di interventi cardiochirurgici sono accompagnati in ogni fase del loro percorso di cura, con un supporto prezioso anche attraverso la teleassistenza. Un approccio olistico per una salute migliore.

IL PROGETTO. Humanitas Gavazzeni presenta un nuovo progetto guidato da infermieri e fisioterapisti per accompagnare i pazienti che si devono sottoporre a un intervento cardiochirurgico lungo l'intero percorso di cura, anche grazie alla teleassistenza.

In Humanitas incontri per curare il cuore, prima della sala operatoria - IL PROGETTO. Humanitas Gavazzeni presenta un nuovo progetto guidato da infermieri e fisioterapisti per accompagnare i pazienti che si devono sottoporre a un intervento cardiochirurgico lungo l'intero ...

"Prevenzione&Salute", parte un ciclo di sei incontri dedicati alla corretta informazione su malanni e cure - gli specialisti del Centro medico e dell'Ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza portano nel Comune di Varese "Prevenzione&Salute", un ciclo di incontri dedicati al benessere e alla ...

Cuore, perché la prevenzione - «È una percorso che permette di sapere come sta il nostro cuore -afferma il dottor Alberto Maria Lanzone, cardiologo presso Humanitas Gavazzeni e Humanitas Medical Care Bergamo-. Durante la ...

