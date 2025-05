In garage hashish cocaina armi e un ordigno | arrestato 59enne nel Barese

Un 59enne è stato arrestato a Gravina con gravi accuse, tra cui detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di armi clandestine. Gli agenti, durante un controllo mirato, hanno scoperto un significativo arsenale e sostanze illecite, insospettendo il personale investigativo e dando avvio a ulteriori indagini per esaminare la portata del traffico e del pericolo rappresentato da tali attività criminali.

Un 59enne è stato arrestato dalla polizia nei giorni scorsi a Gravina, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi clandestine con matricola abrasa dotate di relativo munizionamento.Nello specifico, durante l'attività di controllo del.

