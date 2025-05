In concerto per la prevenzione omaggio ad Annamaria Lombardi

Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione del 20° anniversario dell’associazione Amdos, si terrà un evento al Polo Giovani di Avellino in Via Morelli e Silvati 16, il giorno 13052025 ore 19.00, al fine di sensibilizzare la collettività cittadina sulla prevenzione in ambito sanitario, sociale e culturale contro la lotta ai tumori. L’evento dal titolo “La prevenzione in concerto – 20° Anniversario Amdos” con l’occasione di promuovere la prevenzione sanitaria, avrà anche l’obiettivo di ricordare una persona cara da parte della Famiglia Cucciniello e dall’associazione A.M.D.O.S. di Avellino, AnnamariaLombardi: madre, lavoratrice INPS e partecipante attiva dell’associazione suddetta (ex componente del direttivo A.M.D.O.S), scomparsa giusto nell’aprile dello scorso anno al termine di una battaglia contro il cancro. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - In concerto per la prevenzione, omaggio ad Annamaria Lombardi

