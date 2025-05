In auto ha un coltello sporco di sangue | aveva appena ferito un uomo alla gola arrestato per tentato omicidio

Nella serata di ieri a Caserta, un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio. A destare sospetti è stato un coltello sporco di sangue rinvenuto nella sua auto, strumento utilizzato per ferire un uomo alla gola. L'individuo è ora in custodia cautelare.

È accaduto nella serata di ieri a Caserta: la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 50 anni, che è stato portato in carcere. 🔗Leggi su Fanpage.it

