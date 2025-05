In arrivo nuovo decreto Infrastrutture di Salvini | novità su Ponte sullo Stretto concessioni autostradali e tariffe voli

Il ministro Salvini ha presentato una bozza di decreto Infrastrutture che contempla importanti riforme riguardanti grandi opere, il Codice degli appalti, le tariffe aeree e le concessioni autostradali. Queste misure, attualmente in fase di revisione, promettono di trasformare il settore delle infrastrutture in Italia, con conseguenze rilevanti per costi e modalità di gestione. Scopri di più su queste potenziali innovazioni.

La bozza del decretoInfrastrutture proposta dal ministro Salvini prevede interventi su grandi opere, Codice degli appalti, tariffe per i voli e concessioniautostradali. Le misure, ancora in fase di revisione, potrebbero cambiare il panorama delle Infrastrutture italiane, con impatti significativi su costi e gestione.

Decreto Infrastrutture, dal Ponte sullo Stretto al caro voli, pedaggi autostradali e Pnrr. Tutte le novità in arrivo - Prende corpo il decreto Infrastrutture su cui sta concentrando gli sforzi il Mit di Matteo Salvini. Il testo, in fase di bozza e sottoposto ancora nel corso della scorsa settimana all'esame della...

