In anteprima il video di Uragani il nuovo brano di Stona

In breve da Zazoom:

Milano, 12 mag. (askanews) - Stona presenta in anteprima il video di

Milano, 12 mag. (askanews) - In anteprima il video di "Uragani" (Pirames), il nuovo singolo di Stona che riflette sulle imprevedibili conseguenze delle nostre azioni. "Uragani" prende vita da una domanda tanto semplice quanto complessa: che cos'è la libertà? Anche l'azione più semplice può scatenare effetti inimmaginabili, proprio come suggerisce l'effetto farfalla, tema centrale del brano, secondo cui anche il semplice battito di ali di una farfalla può provocare un uragano a migliaia di kilometri di distanza."È un invito alla consapevolezza, a comprendere che ogni nostro gesto ha un peso e una responsabilità, soprattutto in un'epoca in cui le decisioni di pochi possono condizionare il destino di molti - spiega Massimo Stona - Un messaggio che risuona ancora più forte nel contesto attuale, dove spesso il potere viene esercitato senza lungimiranza e senza rispetto per il futuro". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In anteprima il video di "Uragani", il nuovo brano di Stona

Ne parlano su altre fonti

In anteprima il video "Black Flower" nuovo singolo di Sacrane - Milano, 24 apr. (askanews) - In anteprima il video "Black Flower" nuovo singolo di Sacrane (Stefano Pellegrino), disponibile dal 25 aprile su tutte le piattaforme digitali.La data di pubblicazione non è stata scelta a caso: il brano, scritto da Sacrane e Lorenzo Avanzi (che ne ha curato anche la produzione artistica), è infatti un vero e proprio manifesto di liberazione, indipendenza e rinascita. 🔗Leggi su quotidiano.net

Achille Lauro infiamma Piazza di Spagna per l’anteprima del nuovo album – Video - (Adnkronos) – Roma, Piazza di Spagna: una cornice iconica per un evento a sorpresa (VIDEO). Achille Lauro ha regalato ai suoi fan una performance live sotto il cielo della Città Eterna per celebrare l'uscita del suo nuovo album, ‘Comuni Mortali’, prevista per il 18 aprile. La scaletta ha spaziato tra vecchi successi e nuove anticipazioni: […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

In anteprima ecco il nuovo Samsung Galaxy A56 (video): novità, promo e prezzi - Iniziamo a conoscere da vicino (in video) il nuovo Samsung Galaxy A56 5G. Design migliorato, prestazioni migliorate, nuova One UI 7 e aggiornamenti per oltre 6 anni.L'articolo In anteprima ecco il nuovo Samsung Galaxy A56 (video): novità, promo e prezzi proviene da TuttoAndroid. 🔗Leggi su tuttoandroid.net

Su questo argomento da altre fonti

In anteprima il video di Uragani, il nuovo brano di Stona; ‘Twisters’, di nuovo a caccia di uragani: il blockbuster estivo sulla potenza devastante del tornado; Tuffatevi nel cuore dei tornado con Twisters, il nuovo film di Lee Isaac Chung!; Perché il nuovo Twisters è molto meglio dell'originale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

In anteprima il video di "Uragani", il nuovo brano di Stona - Milano, 12 mag. (askanews) - In anteprima il video di "Uragani" (Pirames), il nuovo singolo di Stona che riflette sulle imprevedibili conseguenze delle nostre azioni. "Uragani" prende vita da una doma ... 🔗libero.it