In Altre Parole la profezia dei Simpson? Una fake news di Corrado Formigli

In un'epoca in cui la verità sembra sempre più offuscata dalle fake news e dalla disinformazione, il ruolo del giornalista diventa cruciale. Sotto l'assalto delle ideologie autoritarie, la ricerca dell'informazione corretta è una missione fondamentale. Tuttavia, a sorprendere è vedere figure come Corrado Formigli, noto per il suo impegno a Piazza Pulita, fare una scelta editoriale inaspettata ospite di Altre Parole di Massimo Gramellini.

Una professione costruita sulla ricerca della verità e la lotta alle terrificanti fakenews che deformano e mistificano la realtà, meglio se attribuibili alla fasciosfera che attraverso la disinformazione vuole creare un nuovo e autoritario ordine mondiale. Ecco, poi capita di vedere CorradoFormigli che invece di fare i suoi sermoni a Piazza Pulita va ospite ad AltreParole di Massimo Gramellini (sempre su La7) tira fuori il telefonino e informa il pubblico di un suo grande scoop: i Simpson avevano previsto l’elezione di Leone XIV. La fonte? Un post di X e un’immagine presumibilmente creata con l’intelligenza artificiale dove il Papa, con la caratteristica pelle gialla dei personaggi del cartone, somiglia a Prevost. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - In Altre Parole, la profezia dei Simpson? Una fake news di Corrado Formigli

Cosa riportano altre fonti

La fake news su Marco Panichi, preparatore di Jannik Sinner: la verità sulle sue parole (di 9 mesi fa) su Djokovic - Una frase detta nove mesi fa, estrapolata dal contesto e stravolta nel suo significato, è bastata per scatenare un putiferio attorno a Marco Panichi, stimato professionista del mondo del tennis, oggi preparatore atletico di Jannik Sinner e prima al servizio di Novak Djokovic. Il 61enne romano in queste ore è rimasto vittima di una fake news che ha avuto una eco rilevante, soprattutto tra gli hater del mondo della racchetta. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Davvero i Simpson avevano previsto il blackout in Spagna e Portogallo? La profezia che corre sui social - Il massiccio blackout che il 28 aprile ha colpito Spagna e Portogallo ha scatenato una teoria virale, secondo cui i Simpson lo avrebbero previsto. In realtà, nessun episodio della serie anticipa l’evento: i video che circolano in rete sono generati dall’intelligenza artificiale e solo due episodi originali citano un blackout, senza però corrispondenze con l’evento reale.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Genitori nell’era digitale: tra “deep-fake-self” e realtà. Come guidare i figli a costruire un’identità autentica lontano dal flusso online? Le parole di Alessandro D’Avenia - Alessandro D'Avenia, dalle pagine del Corriere della Sera, ha offerto, alcune settimane fa, una profonda analisi sulla miniserie "Adolescence", divenuta un fenomeno di costume su Netflix.L'articolo Genitori nell’era digitale: tra “deep-fake-self” e realtà. Come guidare i figli a costruire un’identità autentica lontano dal flusso online? Le parole di Alessandro D’Avenia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

In Altre Parole, la profezia dei Simpson? Una fake news di Corrado Formigli | .it; Le leggende metropolitane legate ai Simpson; I Simpson non avevano previsto l’alluvione di Dubai; I Simpson non hanno previsto la morte della regina Elisabetta: è un fotomontaggio. 🔗Cosa riportano altre fonti

La profezia dei Simpson per il 2025 si sta avverando? Dal ritorno di Donald Trump al collasso economico. Cosa ci aspetta - Da anni I Simpson vengono considerati una sorta di ... E ora, nel 2025, molti si chiedono se alcune delle profezie più audaci della famiglia di Springfield si stiano davvero concretizzando. 🔗msn.com

La profezia dei Simpson per il 2025: Dal ritorno di Trump al collasso economico - Da anni I Simpson vengono considerati una sorta di ... E ora, nel 2025, molti si chiedono se alcune delle profezie più audaci della famiglia di Springfield si stiano davvero concretizzando. 🔗msn.com