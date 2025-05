Imprese Micozzi UniMercatorum | Ranking mondiale Italia basso dato preoccupante

Il Rapporto Gem svela che l'Italia occupa il 34esimo posto su 51 economie globali, evidenziando una posizione preoccupante nel panorama mondiale. Questo dato sottolinea l'importanza della propensione imprenditoriale per la crescita del Paese, segnando la necessità di un rinnovato impegno verso l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale. L'analisi pone l'accento su sfide e opportunità per il futuro economico italiano.

"Il Rapporto Gem ci racconta quest'anno che l' Italia si posiziona al 34esimo posto su 51 economie nel mondo, quindi nel Ranking mondiale continuiamo ad avere una posizione piuttosto bassa. Questo è un dato preoccupante perché la crescita di un Paese dipende anche dalla propensione imprenditoriale, sia per ciò che riguarda la prospettiva di

"Il nostro ruolo è stato proprio quello di creare il Rapporto Gem Italia, che viene affidato annualmente ai singoli Paesi, per confluire, poi, in un rapporto globale di tipo internazionale". Con queste dichiarazioni, il rettore dell'Universitas Mercatorum, Giovanni Cannata, all'evento di presentazione del Rapporto Gem Italia 2024-2025, a cura di Universitas Mercatorum –

Dazi in Emilia Romagna: "Sono 1.256 le imprese più a rischio" - Bologna, 10 aprile 2025 – Se entrassero in vigore i dazi americani "1.256 imprese dell'Emilia-Romagna sarebbero vulnerabili con il fatturato che ne ne risentirebbe tra il 5 e il 33%". Ad annunciarlo è Unioncamere attraverso il proprio studio 'Dall'America all'officina", presentato dal presidente Valerio Veronesi insieme al vice-segretario e curatore dello studio Guido Caselli. Che aziende sono Complessivamente le aziende definite come vulnerabili "sono di grande dimensione e danno occupazione a 105mila addetti, con un fatturato complessivo di 50 miliardi e rappresentano più della metà ...