Imprese Cannata UniMercatorum | Ruolo nella creazione Rapporto Gem Italia

Il Rapporto Gem Italia 2024-2025, presentato dall'Universitas Mercatorum, rappresenta un importante strumento di analisi e confronto per i diversi Paesi. Come sottolineato dal rettore Giovanni Cannata, il documento ha come obiettivo principale quello di offrire un quadro globale attraverso la raccolta di dati e informazioni specifiche, contribuendo così a un patrimonio conoscitivo internazionale indispensabile per le dinamiche economiche e sociali attuali.

(Adnkronos) – “Il nostro Ruolo è stato proprio quello di creare il Rapporto Gem Italia, che viene affidato annualmente ai singoli Paesi, per confluire, poi, in un Rapporto globale di tipo internazionale”. Con queste dichiarazioni, il rettore dell’Universitas Mercatorum, Giovanni Cannata, all’evento di presentazione del Rapporto Gem Italia 2024-2025, a cura di Universitas Mercatorum – .L'articolo Imprese, Cannata (UniMercatorum): “RuolonellacreazioneRapporto Gem Italia” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire Rapporto con territorio” 🔗Leggi su .com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Imprese, Cannata (UniMercatorum): “Ruolo nella creazione Rapporto Gem Italia” - (Adnkronos) – “Il nostro ruolo è stato proprio quello di creare il Rapporto Gem Italia, che viene affidato annualmente ai singoli Paesi, per confluire, poi, in un rapporto globale di tipo internazionale”. Con queste dichiarazioni, il rettore dell’Universitas Mercatorum, Giovanni Cannata, all’evento di presentazione del Rapporto Gem Italia 2024-2025, a cura di Universitas Mercatorum – […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Costantini (Cna): “Scongiurare guerra commerciale ma tutelare fatturato da 90 miliardi e ruolo delle piccole imprese” - Dario Costantini e Giorgia MeloniROMA – “È essenziale scongiurare un conflitto commerciale che spalancherebbe le porte a una fase recessiva per l’economia globale e in particolare per quei paesi come l’Italia che sono tra i principali partner commerciali degli Stati Uniti.” È quanto ha sottolineato il Presidente della CNA, Dario Costantini, nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi convocato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 🔗Leggi su lopinionista.it

Imprese, Micozzi (UniMercatorum): “Ranking mondiale Italia basso, dato preoccupante” - (Adnkronos) – "Il Rapporto Gem ci racconta quest'anno che l'Italia si posiziona al 34esimo posto su 51 economie nel mondo, quindi nel ranking mondiale continuiamo ad avere una posizione piuttosto bassa. Questo è un dato preoccupante perché la crescita di un Paese dipende anche dalla propensione imprenditoriale, sia per ciò che riguarda la prospettiva di […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Imprese, Cannata (UniMercatorum): Ruolo nella creazione Rapporto Gem Italia; Imprese, Cannata (UniMercatorum): Ruolo nella creazione Rapporto Gem Italia; Imprese, Micozzi (UniMercatorum): Ranking mondiale Italia basso, dato preoccupante; Imprese, Tripoli (Unioncamere): Italia rimane Paese di imprenditori. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Imprese, Cannata (UniMercatorum): "Ruolo nella creazione Rapporto Gem Italia" - “Il nostro ruolo è stato proprio quello di creare il Rapporto Gem Italia, che viene affidato annualmente ai singoli Paesi, per confluire, poi, in un rapporto globale di tipo internazionale”. Con quest ... 🔗msn.com