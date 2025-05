imprenditoria e lavoro dal comune 75mila euro nel bando per aiutare i giovani

Il Comune di Ferrara ha deciso di supportare i giovani imprenditori con un contributo di 75mila euro, aderendo ai bandi della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna. Questa iniziativa fa parte del ‘Piano straordinario a sostegno per l'accesso al lavoro e la promozione del fare impresa: giovani, agenti di sviluppo economico anno 2025’.

