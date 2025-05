Imprenditoria e lavoro dal Comune 75mila euro nel bando per aiutare i giovani

Il Comune di Ferrara destina 75mila euro per sostenere i giovani imprenditori attraverso i bandi promossi dalla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna. Questa iniziativa è parte del ‘Piano straordinario a sostegno per l’accesso al lavoro e la promozione del fare impresa’ e punta a incentivare l’occupazione e l'imprenditorialità locale.

Il Comune di Ferrara aderisce con 75milaeuro ai bandi messi in campo dalla Camera di Commercio Ferrara e Ravenna per la gestione delle misure previste dal ‘Piano straordinario a sostegno per l’accesso al lavoro e la promozione del fare impresa: giovani, agenti di sviluppo economico anno 2025’. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Imprenditoria e lavoro, dal Comune 75mila euro nel bando per aiutare i giovani

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lavoro, patto Comune-Camera di Commercio - Il Comune aderisce con 75.000 euro ai bandi messi in campo dalla Camera di Commercio per la gestione delle misure previste dal “Piano straordinario a sostegno per l’accesso al lavoro e la promozione d ... 🔗msn.com

Manutenzione dei Fossi: gestione al Comune verso il rinnovo. L’AdSP dovrebbe contribuire anche nel 2025 con 75mila euro - da parte del Comune insieme con Aamps, anche per tutto il 2025. L’Autorità di Sistema non avrà un ruolo attivo ma mette però a disposizione una somma (che l’anno scorso ammontava a 75mila euro). Il ... 🔗livornopress.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sicurezza sul lavoro: l'importanza di una buona formazione

La formazione sulla sicurezza sul lavoro è diventata di vitale importanza: per la legge e per l'incolumità dei lavoratori.