Ilva Urso attacca la procura per il sequestro dell’Afo1 | Impedita la messa in sicurezza impianto compromesso

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, critica aspramente la procura per il sequestro dell'altoforno 1 dell'Ilva di Taranto, sottolineando che questa decisione impedisce la messa in sicurezza di un impianto "verosimilmente compromesso" dopo l'incidente avvenuto cinque giorni fa. Urso denuncia le conseguenze negative per la sicurezza e l'industria.

L’altoforno 1 è “verosimilmente del tutto compromesso”. Cinque giorni dopo l’incidente nell’Ilva di Taranto che ha portato al sequestro senza facoltà d’uso dell’impianto, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sferra un attacco diretto alla procura che ha disposto i sigilli. “Più che le trattative in corso l’incidente può compromettere la ripresa degli stabilimenti e l’occupazione”, ha detto dopo aver adombrato per giorni un naufragio del passaggio a Baku Steel – che era in realtà già in stallo – e un problema di ripartenza dell’altoforno per una presunta indisponibilità degli inquirenti alla messa in sicurezzadell’Afo1.In caso di blocco, infatti, l’impianto andrebbe svuotato e dovrebbe subire una manutenzione immediata per evitare danni permanenti. Secondo il ministro e i commissari straordinari, la procura – imbeccata da Arpa Puglia – avrebbe proibito tutto ciò: “Si è intervenuti troppo tardi, rispetto a quanto era stato richiesto sulla base di chiare perizie tecniche. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ilva, Urso attacca la procura per il sequestro dell’Afo1: “Impedita la messa in sicurezza, impianto compromesso”

