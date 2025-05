Ilva i commissari convocano i sindacati | più cassa integrati dopo l’incendio e lo stop ad Afo1

A seguito dell’incendio e del fermo di Afo1, i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia hanno convocato i sindacati per comunicare l'attivazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). Si prevede un incremento del numero di operai dell’Ilva di Taranto in cassa integrazione, evidenziando le gravi implicazioni per l’occupazione nella zona.

L’oggetto della convocazione è inequivocabile: “Comunicazioni Cigs”. La traduzione pratica è che salirà il numero di operai dell’Ilva di Taranto, e non solo, che finiranno in cassa integrazione. Ad annunciare la richiesta, martedì mattina, saranno i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia ai sindacati, locali e nazionali, convocati alle 9 in videoconferenza.La scelta è ritenuta necessaria dall’azienda per far fronte al sequestro senza facoltà d’uso dell’altoforno 1, deciso dalla procura che chiarire dinamica e cause dell’incendio di mercoledì. L’impianto è ora inutilizzabile e non si sa quando verrà riattivato, quindi Acciaierie d’Italia ritiene necessario l’aumento dei dipendenti con ammortizzatore sociale.Quando l’Afo 1 marciava insieme all’altoforno 4 erano 2.100, solo a Taranto, i dipendenti che dovevano convivere con la Cigs. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ilva, i commissari convocano i sindacati: più cassa integrati dopo l’incendio e lo stop ad Afo1

Su questo argomento da altre fonti

Ilva venduta a Baku Steel, i sindacati: “Non accetteremo pacchi preconfenzionati” - L’imminente passaggio di mano dell’Ilva dalla gestione commissariale agli azeri di Baku Steel preoccupa i sindacati. Pur mancando la fase di negoziazione, quanto trapelato finora sul piano proposto dai possibili compratori e accettato dalla triade di commissari nominati dal governo, non viene preso bene dai metalmeccanici dopo l’annuncio del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sulla scelta effettuata. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Ex Ilva, il Mimit autorizza i Commissari a trattare con una cordata azera - ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha autorizzato i Commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in AS e di ILVA in Amministrazione Straordinaria ad avviare una negoziazione in via preferenziale con la cordata azera guidata da Baku Steel Company (BSC) e Azerbaijan Business Development Fund (ABDF). Il via libera del Mimit giunge in seguito alla richiesta pervenuta il 21 marzo scorso dalle due terne commissariali di Acciaierie d’Italia in AS e di ILVA in AS e al parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza. 🔗Leggi su unlimitednews.it

Sindacati convocati sull'ex Ilva a Palazzo Chigi l'11 marzo - I sindacati sono stati convocati dal governo a Palazzo Chigi l'11 marzo per un aggiornamento sulla situazione del gruppo Acciaierie d'Italia. Il tavolo sull'ex Ilva, secondo quanto si apprende da fonti sindacali, sarà alle 18.30. Per domani alle 10.30 i sindacati hanno invece ricevuto la convocazione dal ministero del Lavoro per il proseguimento della discussione sulla Cigs per i lavoratori. 🔗Leggi su quotidiano.net

