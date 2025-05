illy si affida a Bottura per lanciare le X?CAPS

Il nuovo sistema di capsule per macchine domestiche con materia prima di altissima qualità, materiali riciclati e design evolutissimo viene lanciato con una campagna di comunicazione che vede protagonista il grande chef modenese. E a Milano fino al 18 maggio un pop-up esperienziale in piazza Gae Aulenti per provare il prodotto 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - illy si affida a Bottura per lanciare le X?CAPS

illy, al via ‘L’emozione del gusto’: nuova campagna con chef Massimo Bottura - (Adnkronos) – illycaffè, azienda leader nel caffè di alta qualità sostenibile, lancia 'L'emozione del gusto', la sua nuova campagna di comunicazione con protagonista lo chef tre stelle e stella verde Michelin Massimo Bottura, illy chef ambassador dal 2023 e X?Caps, l'innovativo sistema esclusivo di capsule e macchine home, risultato di oltre 90 anni di esperienza […]L'articolo illy, al via ‘L’emozione del gusto’: nuova campagna con chef Massimo Bottura proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

