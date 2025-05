Ilary Blasi e Bastian Muller passeggiata d’amore sul lago di Como | baci e… stile

Il weekend di Ilary Blasi e Bastian Muller si tinge di romanticismo a Cernobbio, sulle incantevoli sponde del lago di Como. I due si sono goduti una passeggiata incantevole tra le vie del pittoresco paesino, rivelando una forte complicità e un look coordinato. Paparazzi attenti hanno catturato ogni momento, tra cui un dolce bacio di Bastian, simbolo di un amore sempre più intenso.

Weekend all’insegna dell’amore per IlaryBlasi e BastianMuller, sorpresi a Cernobbio, sulle sponde del lago di Como. I due si sono concessi una romantica passeggiata con vista sull’acqua e per le viette del paesino lombardo. I paparazzi in agguato hanno immortalato la giornata per intero, svelando una forte complicità di coppia e. un look abbinato.Romantici sul lago Bastianbacia teneramente IlaryIn un weekend di maggio tra sole e pioggia, IlaryBlasi e BastianMuller hanno scelto Cernobbio per la loro gita fuori porta. I due hanno passeggiato per il paesino come turisti incantati ma non sono riusciti a sfuggire agli sguardi attenti dei fotografi né alla curiosità dei fan. baci teneri, sorrisi complici, sguardi innamorati, abbracci, chiacchiere e smorfie per i paparazzi: la coppia è apparsa più affiatata che mai. 🔗Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Ilary Blasi e Bastian Muller, passeggiata d’amore sul lago di Como: baci e… stile

