Ilary Blasi e Bastian Muller passeggiata d’amore sul lago di Como | baci e… stile

Weekend all'insegna dell'amore per Ilary Blasi e Bastian Muller, sorpresi a Cernobbio, sulle sponde del lago di Como. I due si sono concessi una romantica passeggiata con vista sull'acqua e per le viette del paesino lombardo. I paparazzi in agguato hanno immortalato la giornata per intero, svelando una forte complicità di coppia e. un look abbinato. Romantici sul lago . Bastian bacia teneramente Ilary In un weekend di maggio tra sole e pioggia, Ilary Blasi e Bastian Muller hanno scelto Cernobbio per la loro gita fuori porta. I due hanno passeggiato per il paesino come turisti incantati ma non sono riusciti a sfuggire agli sguardi attenti dei fotografi né alla curiosità dei fan. Baci teneri, sorrisi complici, sguardi innamorati, abbracci, chiacchiere e smorfie per i paparazzi: la coppia è apparsa più affiatata che mai.