il vostro tour dell eroismo è uno schifo senza confini

Roma, 12 mag – Il politicamente corretto ha rotto le palle. Così come gli eufemismi e le perifrasi, le attenuazioni e gli ingentilimenti vari. Mentre usate Tripadvisor, app statunitense che vi fa sentire chef borghesi, per prenotare una cena o il periodo di relax, provate a cercare “7 ottobre – tour del patrimonio e dell’eroismo al confine di Gaza”. A partire da 162.87 euro a cranio, in una passeggiata di 9 ore, adulti e meno adulti, dai 16 ai 99 anni, potranno godere di un “ tour unico” – si legge nell’inserzione – dei luoghi della strage, arrivando a constatare di persona “quanto sia vicino a Israele il confine della Striscia di Gaza” (sfido io a trovare un confine lontano!), vedere i quartieri di Gaza finora visti solo attraverso i notiziari e partecipare a una (nuova, ma rituale) cerimonia commemorativa per ricordare chi – solo da una parte è lapalissiano! – ha perso la vita quel famigerato 7 ottobre. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

