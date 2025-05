Il Volley Bergamo riparte da Mlejnkova | Pronta alle prossime sfide cresceremo insieme

Bergamo. Il Volley Bergamo 1991 ha dato il benvenuto a Michaela Mlejnkova, che, nel ruolo di capitano, ha adottato la maglia rossoblù come seconda pelle. Pronta a rilanciare la sua sfida, Mlejnkova rappresenta la prima conferma della ‘nuova Bergamo’. Apparentemente riservata, in campo riesce a essere l'elemento catalizzatore di un gioco dinamico e coinvolgente, trascinando la squadra verso nuovi traguardi.

Bergamo. Il VolleyBergamo 1991 l'ha fatta esordire nel Campionato italiano. E lei, investita del ruolo di capitano, ha fatto della maglia rossoblù la sua seconda pelle al punto da essere Pronta a bissare e rilanciare la sua personale sfida. Michaela Mlejnkova è la prima conferma della 'nuova Bergamo'.Apparentemente mite e silenziosamente, in campo ha saputo essere l'elemento catalizzatore di un gruppo sorprendente: brava a risollevare le compagne nei momenti di difficoltà, capace a compattare la squadra ea fare dei momenti di tensione un'occasione per sprigionare uno spirito da guerriera. "È stato un anno davvero importante per me – confida -. Ho realizzato il mio sogno di giocare in Italia e come bonus ho avuto l'onore di essere il capitano della squadra".Sempre presente nei 31 match stagionali, la schiacciatrice ceca ha realizzato 296 punti nel suo primo anno italiano: 265 quelli in attacco, 13 gli ace e 18 i muri.

