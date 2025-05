Il VIDEO dell' uomo che si lancia dal Duomo il suicidio di Emanuele De Maria ripreso dalla terrazza | Ha sfiorato un ragazzino rumore di uno sparo all' impatto con il suolo

Il drammatico video del suicidio di Emanuele De Maria, ripreso dalla terrazza del Duomo di Milano, ha sconvolto i passanti. L'uomo, accusato dell'omicidio di una collega, si è lanciato nel vuoto da oltre 60 metri, generando un rumore assordante all'impatto. Questo straordinario e tragico evento ha lasciato una comunità intera in stato di shock.

L'uomo si è buttato dalle guglie del Duomo da oltre 60 metri di altezza È stato diffuso il VIDEO del suicidio di Emanuele De Maria in cui si vede l'uomo che si lancia dal Duomo di Milano, tra i passanti scioccati. Il 35enne è accusato di aver ucciso una collega ed era ricercato da venerdì 9 m

