Il vertice con la Grecia Meloni vede Mitsotakis Ma in Europa si è isolata

Roma, 13 maggio 2025 – Mentre la presidente Meloni incontra il premier greco Kyriakos Mitsotakis a Villa Doria Pamphilj, l'Europa si trova a osservare un'Italia sempre più isolata. Dopo il vertice con Erdogan, l’attenzione è rivolta a come Roma gestirà le sue alleanze in un contesto internazionale decisamente turbolento.

Roma, 13 maggio 2025 – Nella vertiginosa girandola di incontri internazionali di questi giorni è il turno del premier greco Kyriakos Mitsotakis. La presidente del Consiglio lo incontra a Villa Doria Pamphilj, a pochi giorni dal vertice con il turco Erdogan. Oggi ci doveva essere un faccia a faccia con il primo ministro slovacco Robert Fico, ma è stato posticipato al 3 giugno. Con Mitsotakis tutto fila liscio. Parlano di affari (vengono siglati 14 tra memorandum e dichiarazioni), di ferrovie tanto più che quelle greche sono di proprietà italiana e molto si discute di cavi ottici sottomarini, attraverso i quali corre l’energia elettrica: l’accordo da 2 miliardi con Terna è già stato firmato.Altro capitolo essenziale è quello dell’immigrazione: “Sulle nostre spalle – rimarca la premier – cade il fardello di essere tra le principali nazioni di arrivo e con il primo ministro greco abbiamo lavorato molto bene in questi anni e intendiamo continuare a farlo per consolidare un cambio di approccio che nella Ue si sta manifestando nei confronti del governo dei flussi migratori”. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il vertice con la Grecia, Meloni vede Mitsotakis. Ma in Europa si è isolata

