Il Venezia batte un colpo salvezza Fiorentina superata 2-0 dai gol di Cantè e Oristanio

Il Venezia firma una vittoria cruciale per la salvezza, superando la Fiorentina con un entusiasmante 2-1. Grazie ai gol di Candé e Oristanio, i lagunari conquistano tre punti fondamentali, mentre Mandragora accorcia le distanze per i Viola. Un match intenso che rinvigorisce le speranze di permanenza in Serie A per il Venezia.

Venezia-Fiorentina 2-1 MARCATORI : 15'st Candé, 23'st Oristanio, 32'st Mandragora.. Venezia (3-5-2) : Radu 7; Schingtienne 6.5, Idzes 6.5, Candé 7; Zerbin 6.5 (38'st Zampano sv), Perez 6.5 (33'st Doumbia 6), Nicolussi Caviglia 6.5, Busio 6, Ellertsson 6; Oristanio 7 (38'st Conde sv, 46'st Haps sv), Yeboah 5.5 (33'st Maric 6). In panchina: Grandi, Joronen, Stankovic, Sverko, Carboni, Marcandalli,.

