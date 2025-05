Il Venezia batte la Fiorentina e rilancia la sua corsa salvezza

Il Venezia conquista una fondamentale vittoria per 2-1 contro la Fiorentina al Penzo, rilanciando le sue speranze di salvezza. Le reti nel secondo tempo di Candé e Oristanio permettono ai lagunari di abbandonare temporaneamente la zona retrocessione, mentre per i viola il ko complica la corsa verso l'Europa.

Per i viola, invece, un ko che complica la rincorsa all'Europa Venezia - Il Venezia vince per 2-1 al Penzo contro la Fiorentina ed abbandona temporaneamente la zona retrocessione. Sotto la pioggia le reti nel secondo tempo di Candé e Oristanio regalano un successo d'importanza capitale alla squadra 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Venezia batte la Fiorentina e rilancia la sua corsa salvezza

Approfondimenti da altre fonti

Calcio femminile; la Fiorentina batte di misura l’Inter e si rilancia in Serie A. La Samp sfiora il blitz - Due indizi fanno una prova: la Fiorentina è ufficialmente uscita dalla crisi. Dopo la bella vittoria della scorsa settimana contro la capolista Juventus, la viola ha superato anche la corazzata Inter in occasione della quarta giornata valida per la Poule Scudetto della Serie A 2024-2025 di calcio femminile, imponendosi di misura.Davvero un ottimo segnale per le ragazze di Mister De La Fuente, capaci di portare a casa un risultato positivo grazie ad una vera e propria zampata di Bonfantini che, al 48?, mette in rete di tapin la sfera a seguito di una conclusione a botta sicura di Bredgard. 🔗Leggi su oasport.it

La Fiorentina batte il Lecce e si rilancia dopo tre sconfitte: Gosens decisivo - La Fiorentina ha sconfitto il Lecce per 1-0 nell’anticipo della 27ma giornata della Serie A, imponendosi di fronte al proprio pubblico del Franchi e tornando così alla vittoria dopo aver infilato tre ko consecutivi. I viola occupano il sesto provvisorio in classifica, con un punto di vantaggio sul Bologna che domenica incrocerà il Cagliari. Soltanto due punti nelle ultime quattro uscite per i salentini, che sono a +4 sulla zona retrocessione. 🔗Leggi su oasport.it

Il nuovo Parma di Chivu batte il Bologna e rilancia le speranze salvezza. La Lazio frena a Venezia - Il Parma batte 2-0 il Bologna alla prima in panchina di Chivu, mentre la Lazio non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa del Venezia. Gli anticipi della 26ª giornata della Serie A 2024-2025 rimescolano le carte in classifica sia in zona Europa che nella lotta per non retrocedere.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Il Venezia batte la Fiorentina e rilancia la sua corsa salvezza; Serie A, il Venezia batte la Fiorentina e riapre la corsa salvezza; Serie A, pari Venezia-Empoli e Verona-Udinese. Napoli batte Fiorentina 3-0. HIGHLIGHTS; Serie A: partite, risultati e classifica ventesima giornata. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il Venezia batte la Fiorentina e rilancia la sua corsa salvezza - VENEZIA - Il Venezia vince per 2-1 al Penzo contro ... Il gol del'1-0 lo segna Candé che si inserisce in area, controlla il cross di Perez e batte De Gea da pochi passi. La Fiorentina prova a ... 🔗laprovinciacr.it

Candé e Oristanio firmano il colpo del Venezia: Fiorentina piegata 2-1 - I lagunari trovano tre punti pesantissimi per la corsa salvezza e si issano al quartultimo posto dopo otto mesi. Non basta la rete di Mandragora per rilanciare i viola ... 🔗sport.quotidiano.net

Venezia, Di Francesco batte la Fiorentina e vede la salvezza. Mandragora non basta - La squadra lagunare punisce la viola di Palladino, sbloccando la partita nel secondo tempo e abbandonando la zona retrocessione: la decidono Candé e Oristanio ... 🔗corrieredellosport.it