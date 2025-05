Il VAR della finale di Champions tra Inter e PSG è lo stesso del Barcellona | Rosetti premia Higler

L'UEFA ha ufficializzato la squadra arbitrale per la finale di Champions League tra Inter e PSG. Il romeno Kovacs dirigerà il match di Monaco, mentre l'olandese Higler sarà il VAR, replicando il suo ruolo già ricoperto nella semifinale di ritorno. Il designatore Roberto Rosetti ha confermato così la sua scelta per un incontro cruciale.

L'UEFA ha comunicato la squadra arbitrale dellafinale di Champions League tra Inter e PSG: il designatore Roberto Rosetti ha scelto il rumeno Kovacs come fischietto del match di Monaco, mentre al VAR ci sarà ancora l'olandese Higler, così come era avvenuto al Meazza per la semifinale di ritorno col Barcellona. È una risposta implicita alle durissime accuse dei blaugrana dopo la partita persa a San Siro: Higler è stato premiato perché non ha sbagliato niente. 🔗Leggi su Fanpage.it

