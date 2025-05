Il treno del Bologna parte tra gli applausi dei tifosi mercoledì la finale di Coppa Italia

... la stazione, i tifosi hanno accolto la squadra con cori e applausi, alimentando l'emozione di questo importante appuntamento. Un viaggio simbolico non solo verso la capitale, ma verso un sogno da realizzare: portare a casa il trofeo e scrivere una nuova pagina nella storia del club. Forza Bologna!

Bologna, 12 maggio 2025 – Tanto entusiasmo. I giocatori del Bologna, assieme allo staff tecnico e agli altri addetti ai lavori, sono partiti oggi pomeriggio, intorno alle 16, dalla stazione con il treno Frecciarossa che li sta accompagnando a Roma per la finale di CoppaItalia contro il Milan.E a mostrare tutta la vicinanza, ovviamente, c'erano alcuni tifosi rossoblù. I giocatori guidati da Vincenzo Italiano sono partiti dal piazzale dell'Alta Velocità sotterraneo. Insomma, sale l'attesa in vista della gara che vale una stagione contro i rossoneri, in programma allo Stadio Olimpico alle 21 di mercoledì 14 maggio. Milan-Bologna, oltre 180 Paesi guarderanno la finaleUn match che è già sulla bocca di tutti e che verrà guardato in circa 180 Paesi nel mondo con oltre 50 broadcaster che seguiranno il match.

