Il trailer di Marra Stadi25 tour negli stadi del rapper Marracash

Marracash ha svelato il trailer di "Marra Stadi25", il suo primo tour negli stadi, previsto per il 6 giugno 2025. Il rapper italiano attraverserà l'Italia, da Milano a Messina, portando la sua musica sui palchi più prestigiosi. Un evento imperdibile che segna una nuova era nella scena musicale italiana. Scopri di più!

Milano, 12 mag. (askanews) - Marracash ha pubblicato il trailer di Marrastadi25, il primo tourneglistadi per un rapper italiano, in partenza il 6 giugno 2025. A giugno, attraversando tutto lo Stivale da Milano a Messina - conquistando i palchi più prestigiosi della musica live -, l'artista inaugurerà Marrastadi25, una tournée che segna un nuovo traguardo per la storia del rap italiano. Si parte venerdì 6 giugno 2025 allo stadio Comunale di Bibione (VE), proseguirà poi martedì 10 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sabato 14 giugno 2025 allo stadio Olimpico Grande di Torino, mercoledì 25 giugno e giovedì 26 giugno 2025 allo stadio San Siro di Milano, lunedì 30 giugno 2025 allo stadio Olimpico di Roma e sabato 5 luglio 2025 allo stadio San Filippo di Messina. Info e biglietti: www. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il trailer di Marra Stadi25, tour negli stadi del rapper Marracash

