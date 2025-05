Il tour della storica band ska-punk Persiana Jones fa tappa al RockaFe

Fra i nomi più importanti annunciati al momento nel calendario di concerti dell'edizione 2025 del RockaFe c'è sicuramente quello dei PersianaJones attesi in quel di Malborghetto sabato 31 maggio.La storicaband ska-punk italiana, dopo più di trent'anni e un migliaio di concerti infiamma.

