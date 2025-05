il tecnico più vincente del mondo è il nuovo allenatore della nazionale del brasile

Carlo Ancelotti, il tecnico più vincente del mondo, è stato ufficialmente nominato allenatore della nazionale brasiliana. La federazione calcistica brasiliana ha annunciato con entusiasmo questo importante arrivo, sottolineando l'ambizione di riportare la verdeoro ai vertici del calcio mondiale con un maestro di fama globale. La strada verso nuovi trionfi inizia ora!

AGI - Adesso è ufficiale: "la più grande Nazionale nella storia del calcio sarà ora guidata dal tecnico più vittorioso del mondo ". Così la federazione calcistica brasiliana ufficializza, sui suoi canali social, l'arrivo di Carlo Ancelotti come commissario tecnico della Nazionale verdeoro. Ancelotti, ha spiegato il presidente della CBF Ednaldo Rodrigues, guiderà il Brasile fino ai Mondiali del 2026. Le parole della CBF "Portare Carlo Ancelotti alla guida del Brasile è più di una scelta strategica. È una dichiarazione al mondo che siamo determinati a riprendere il posto più alto del podio", ha detto Rodrigues. "È il più grande tecnico della storia e ora è in testa alla più grande Nazionale del pianeta. Insieme scriveremo nuovi gloriosi capitoli del calcio brasiliano". Finisce l'avventura con il Real Madrid Dunque, dopo una serie di indiscrezioni più o meno smentite, giunge alla sua conclusione, dopo quattro anni intensi e impegnativi, l'avventura di Ancelotti al Real Madrid, con il quale ha vinto il maggior numero di titoli (ben 15) nella storia del club. 🔗 Leggi su Agi.it

Okaka assicura tutto il mondo Juve su Tudor: «Quando mette i piedi in campo si trasforma. Per me è il tecnico più adatto ai bianconeri e se riuscirà a fare questo…» - di Redazione JuventusNews24Okaka, ex attaccante di Tudor all’Udinese, spiega i motivi che rendono giusta la decisione dei bianconeri di affidarsi al croato!Le rassicurazioni sull’bontà di Igor Tudor da allenatore della Juventus sono arrivate ai microfoni di Tuttosport da Stefano Okaka. Ecco le parole dell’attaccante, allenato dal croato ai tempi dell’Udinese.TUDOR PERSONA E TUDOR ALLENATORE – «Negli allenamenti è molto esigente, passa il tempo a caricarti e spronarti a dare il meglio. 🔗Leggi su juventusnews24.com