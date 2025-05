Il super vip a La volta buona la reazione di Caterina Balivo | Svengo

Nella seconda parte di “La volta buona” su Rai 1, un colpo di scena ha lasciato gli spettatori senza parole. Un super vip si è collegato con il programma, scatenando una reazione incredibile da parte di Caterina Balivo, che ha ammesso di sentirsi sopraffatta dall'emozione. Ecco come si è sviluppato questo momento da brividi!

“Ma è davvero lui? Svengo”. Caterina Balivo, il super vip a La Volta Buona e subito choc - Nella seconda parte della puntata de La volta buona, andata in onda su Rai 1, il pubblico ha assistito a uno dei momenti più sorprendenti della stagione televisiva. Protagonista assoluta è stata Iva Zanicchi, accolta con grande calore dalla padrona di casa, Caterina Balivo. L’intervista si è trasformata presto in una conversazione coinvolgente e sincera, in cui l’artista ha parlato apertamente della sua carriera, degli affetti familiari e dei sogni ancora nel cassetto. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

La volta buona, una clamorosa storia di corna-vip: Caterina Balivo di sasso - «Chi dice di non essere mai stato tradito è perché, forse, non se n'è mai accorto». La perla di saggezza di Emanuela Folliero inaugura la settimana di La volta buona a tutte corna. Non passa giorno nel programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo senza che un ospite non snoccioli qualche aneddoto pruriginoso. Certo, la sempre splendida ex annunciatrice di Rete 4 “esagera”: «Ho scoperto il mio ex in auto con una bella donna bionda. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Mara Venier telefona a La volta buona e Simona Ventura si commuove: “Non lo facciamo più” - Sorpresa per Simona Ventura a La volta buona di Caterina Balivo, dove è intervenuta in collegamento con il marito Giovanni Terzi per celebrare il suo sessantesimo compleanno. Tra un filmato e un aneddoto, la conduttrice piemontese ha ricevuto una sorpresa: la telefonata dell’amica e collega Mara Venier, con la quale è tornato il sereno solo da qualche anno, dopo un lungo periodo di allontanamento. 🔗Leggi su dilei.it

