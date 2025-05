Il soldato israelo-americano liberato è arrivato in Israele

Il soldato israeloamericano Edan Alexander è stato recentemente liberato e ha fatto il suo arrivo in Israele. Un convoglio lo ha portato a una base militare nel sud del paese, in un momento particolarmente significativo, poiché il suo rilascio precede la visita regionale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Tel Aviv, 12 mag. (askanews) - Un convoglio che trasporta il soldato israeliano-americano Edan Alexander, liberato, è arrivato in una base militare nel sud di Israele. Il rilascio di Alexander avviene alla vigilia di una visita regionale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e, come rivelato da Hamas, di essere impegnato in colloqui diretti con Washington per un cessate il fuoco. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il soldato israelo-americano liberato è arrivato in Israele

