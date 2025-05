Il socio di Flavio Briatore dice addio al Crazy Pizza | Pochi utili nella sede romana vendute le quote per 317mila euro

Dopo tre anni di collaborazione, Flavio Briatore si congeda dal suo socio romano Francesco Palazzi, fondatore del Crazy Pizza di via Veneto. Palazzi ha ceduto il suo 30% di quote alla holding lussemburghese Crazy Pizza spa, controllata da Briatore. Inaugurato il 15 febbraio 2022, il locale è diventato rapidamente un simbolo della Dolce Vita, richiamando amanti della buona cucina e momenti di convivialità.

Dopo tre anni di attività condivisa, FlavioBriatore saluta il socio romano con cui aveva aperto il CrazyPizza di via Veneto nella capitale. Francesco Palazzi, titolare della Via Veneto srl, ha venduto il suo 30% di quotenellaCrazyPizza Roma srl alla holding lussemburghese CrazyPizza spa, controllata da Briatore. Il locale, inaugurato il 15 febbraio 2022 nella strada simbolo della Dolce Vita, continuerà a operare ma sotto una guida unica. I numeri? Nel 2023 il fatturato ha superato i 3 milioni, ma l’utile netto si è fermato a 6.710 euro.Allora Palazzi ha fatto due conti e ha deciso di monetizzare: ha incassato, vendendo le quote, 317milaeuro, cifra che, mantenendo il ritmo del 2023, avrebbe raggiunto in quasi 160 anni. Palazzi lavora da anni con Briatore tramite la sua Palazzi Agency, curando eventi, sicurezza e trasporti di lusso. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il socio di Flavio Briatore dice addio al Crazy Pizza: “Pochi utili nella sede romana, vendute le quote per 317mila euro”

