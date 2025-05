Il sistema Cial in alluminio raggiunge il 717% di recupero e anticipa gli obiettivi UE 2030

Il sistema CIAL per il riciclo dell’alluminio ha raggiunto un eccezionale tasso di recupero del 717%, superando gli obiettivi UE per il 2030. Grazie alla sua efficienza e capillarità, l'Italia si conferma leader in Europa, anticipando le scadenze fissate per il 2025 e dimostrando un impegno concreto verso un futuro sostenibile.

Il sistema italiano per il riciclo degli imballaggi in alluminio continua a distinguersi in Europa per efficienza e capillarità, come emerge dai dati recentemente presentati. Nel 2024, l’Italia ha non solo raggiunto gli obiettivi Ue previsti per il 2025, ma ha addirittura anticipato le mete fissate per il 2030, consolidando la sua posizione di riferimento . L'articolo Il sistemaCial in alluminioraggiunge il 71,7% di recupero e anticipa gli obiettivi UE 2030 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Il sistema Cial in alluminio raggiunge il 71,7% di recupero e anticipa gli obiettivi UE 2030

Cosa riportano altre fonti

Rifiuti, Cial: “Nel 2024 tasso di riciclo imballaggi in alluminio al 68,2%” - (Adnkronos) – Un sistema di raccolta efficiente, capillare e tra i più virtuosi d’Europa: è quello italiano per il riciclo degli imballaggi in alluminio, che nel 2024 conferma non solo il pieno raggiungimento degli obiettivi Ue al 2025 (50%), ma anticipa anche quelli fissati per il 2030 (60%). Lo attestano i dati presentati durante l’Assemblea […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Materazzi sistema Cassano mentre sminuisce Bastoni e Barella: “Adesso ti faccio io una domanda” - Tra Antonio Cassano e Marco Materazzi c'è stato un acceso confronto a "Viva el Futbol" sull'attuale forza dell'Inter di Inzaghi con il discorso che è finito su due giocatori chiave del tecnico, Barella e Bastoni. Criticati da Fantantonio e su cui l'ex difensore ha risposto "alla Matrix"Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Dentro la centrale operativa del 118: quando il sistema funziona e perchè invece va in tilt - Il report che fotografa il lavoro di un anno della centrale operativa del 118 rende bene l’idea di come nonostante la carenza di medici d’emergenza e una spropositata eccedenza delle richieste d’intervento da parte dell’utenza, il sistema coordinato dal direttore generale, dott. Stefano Colelli... 🔗Leggi su foggiatoday.it

Alluminio, nel 2024 in Italia riciclato il 68,2% degli imballaggi; CIAL: Italia si conferma tra i Paesi più virtuosi d’Europa per il riciclo e il recupero degli imballaggi in alluminio; Rifiuti, Cial: Nel 2024 tasso di riciclo imballaggi in alluminio al 68,2%; Alluminio, nel 2024 in Italia riciclato il 68,2% degli imballaggi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rifiuti, Cial: "Nel 2024 tasso di riciclo imballaggi in alluminio al 68,2%" - (Adnkronos) - Un sistema di raccolta efficiente, capillare e tra i più virtuosi d’Europa: è quello italiano per il riciclo degli imballaggi in alluminio, che nel 2024 conferma non solo il pieno raggiu ... 🔗msn.com

CIAL: Italia si conferma tra i Paesi più virtuosi d’Europa per il riciclo e il recupero degli imballaggi in alluminio - L’Italia supera ampiamente gli obiettivi UE al 2025 sul riciclo dell’alluminio: 68,2% di tasso di riciclo e oltre 442 mila tonnellate di CO2 risparmiate nel 2024. 🔗alternativasostenibile.it

Alluminio, nel 2024 in Italia riciclato il 68,2% degli imballaggi - I dati del Cial: numeri in calo rispetto al 2023 legati a nuove regole di rendicontazione e aumento dell’immesso al consumo. Obiettivi europei comunque raggiunti ... 🔗msn.com