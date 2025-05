Il silenzio di Bellebuono e Ferdico sull’omicidio del capo ultrà interista Vittorio Boiocchi Quanto durerà?

Il mistero sull'omicidio di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrà interista, si infittisce. Daniel D'Alessandro, noto come Bellebuono, continua a mantenere il silenzio durante gli interrogatori. Milano osserva con attenzione: quanto tempo durerà questa reticenza e quali verità potrebbero emergere da questo oscuro capitolo del tifo calcistico?

Milano, 12 maggio 2024 - Ha scelto di non rispondere alle domande del gip oggi, Daniel D'Alessandro, detto Bellebuono, il 29enne arrestato l'11 aprile scorso per l'omicidio dello storico capoultràinteristaVittorioBoiocchi, ammazzato a colpi di pistola il 29 ottobre 2022 sotto casa a Milano. D’Alessandro era stato bloccato in Bulgaria su mandato d'arresto europeo. Consegnato all'Italia nei giorni scorsi, stamani è stato interrogato dalla giudice Daniela Cardamone nel carcere milanese di San Vittore, assistito dall'avvocato Daniele Barelli.Gli arresti per l'omicidio Boiocchi erano arrivati in uno dei filoni della maxi inchiesta sulle curve di San Siro con ordinanza che ha riguardato anche l'ormai ex collaboratore ed ex leader della curva Nord Andrea Beretta, che ha ammesso di essere stato il mandante dell'uccisione per l'affare del merchandising e altri business. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il silenzio di “Bellebuono” e Ferdico sull’omicidio del capo ultrà interista Vittorio Boiocchi. Quanto durerà?

