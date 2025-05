Il Sap ricorda il commissario Alfredo Albanese

Venezia, 12 maggio 2025. Quarantacinque anni fa, il Commissario Capo Dr. Alfredo Albanese veniva tragicamente assassinato dalle Brigate Rosse, segnando un momento oscuro nella storia del Paese. Oggi, il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) rende omaggio alla sua memoria con una cerimonia commemorativa, depongono fiori presso la lapide a lui dedicata, in segno di rispetto e gratitudine per il servizio e il sacrificio di un eroe dimenticato.

Venezia, 12 maggio 2025. Alle 8.30 di 45 anni fa, per mano delle Brigate Rosse, veniva assassinato il commissario Capo Dr. AlfredoAlbanese. Nello stesso luogo, all'incrocio tra via Rielta e via Comelico a Mestre, il SAP lo ricorda deponendo dei fiori nella lapide che porta il suo nome. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Il Sap ricorda il commissario Alfredo Albanese

