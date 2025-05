Il Riviera bob è il caschetto più cool per la primavera

Il Riviera bob è il caschetto must-have per la primavera! Questo taglio, già simbolo di stile, si rinnova e conquista con nuove varianti, dall’Italian bob al micro bob. Preparati a scoprire l'ultima tendenza che aggiungerà un tocco fresco e moderno al tuo look, perfetto per le giornate soleggiate e i momenti di relax.

Il bob è uno dei tagli più trendy degli ultimi anni, e come molti tagli iconici viene regolarmente sottoposto ad “aggiornamenti” e rivisitazioni. E così dopo l’Italian bob e il French bob, e ancora il “micro bob” reso famoso da Leslie Bibb in The White Lotus, ecco farsi largo per la bella stagione il “Riviera bob”.Il Riviera bob è il caschetto più glamour per la bella stagioneIdeato dall’hairstylist Tom Smith, il Riviera bob è un caschetto che si ispira al glamour delle spiagge soleggiata delle Riviera, dalla Costa Azzurra alla Costiera Amalfitana, e ruota intorno a texture morbide, movimento leggero e fluttuante e finish imperfetto, ma a suo modo impeccabile. GUARDA LE FOTOTendenze capelli 2025: il bob micro delle serie tv, da Michelle Williams a Leslie Bibb Ribattezzato anche il “Dolce Vita bob”, quest’acconciatura è un caschetto voluminoso, dall’allure vintage, glamour e vaporoso, perfetto per la primavera grazie a strati e texture più leggeri e sfumati. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Il “Riviera bob” è il caschetto più cool per la primavera

