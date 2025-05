Il rigido dress code del Festival di Cannes 2025 | bandito il nudo “per motivi di decenza”

Il Festival di Cannes 2025 introduce un rigido dress code, bandendo la nudità "per motivi di decenza". Dal Red Carpet a ogni angolo dell'evento, il nuovo regolamento stabilisce norme severe sul vestiario, suscitando dibattito tra celebrità e visitatori. Scoprite il contesto e le reazioni a questa controversa decisione che segnerà il celebre festival del cinema.

"Per motivi di decenza, la nudità è vietata sul Red Carpet, così come in qualsiasi altra parte del Festival" si legge nel regolamento 2025. 🔗Leggi su Fanpage.it

