Il revenge look di Sinner a Roma è un capolavoro sportivo in versione total black

In breve da Zazoom:

Dopo un’assenza di tre mesi, Jannik Sinner torna finalmente in campo, e lo fa con uno stile da non perdere. In scena sulla terra rossa di Roma, il giovane tennista ha scelto un outfit essenziale ma di grande impatto, dimostrando che anche la moda può essere protagonista nel mondo dello sport. Scopriamo insieme i dettagli di questo look alla sua attesissima ripresa.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Dopo tre mesi di assenza, possiamo finalmente dirlo: Jannik Sinner è tornato. E per l'occasione ha pensato bene di sfoderare sulla terra rossa di Roma uno dei suoi look più cool di sempre: un tanto essenziale quanto efficacissimo outfit totalblack con polo, pantaloncini, scarpe nuove di zecca e sì, pure un cappellino personalizzato. Ma andiamo con ordine.Gli Internazionali BNL d'Italia 2025 (qui vi spieghiamo come seguirli in questi giorni) stanno segnando il grande, attesissimo ritorno di Sinner, che dopo i tre mesi di assenza forzata - sì, per quel motivo che non abbiamo più nemmeno voglia di rivangare - può ora tornare in campo per difendere il primo posto dell'ATP mondiale, conquistato ormai più di un anno fa. 🔗Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il revenge look di Sinner a Roma è un capolavoro sportivo in versione total black

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’esordio del n.1 del mondo agli Internazionali d’Italia, si avvicina. La vicenda “Clostebol”, costata tre mesi di sospensione, è alle spalle e ora il pensiero è solo al campo e a recuperare il terreno perduto.Alle ore 16.30 di oggi, la SuperTennis Arena era gremita in ogni ordine di posto (2500 posti) per assistere al secondo allenamento di Sinner col suo amico Lorenzo Sonego. 🔗Leggi su oasport.it

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid. Il norvegese, tornato questa settimana in top-10 (n.7 del ranking), è tra gli osservati speciali degli Internazionali d’Italia a Roma. Lo scandinavo, infatti, è tra i più grandi interpreti della terra rossa e il torneo del Foro Italico sovente ha esaltato le qualità di tennisti con tali caratteristiche. 🔗Leggi su oasport.it

Internazionali di tennis a Roma: nuovo campo da 3mila posti per Jannik Sinner - Manca sempre meno all’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia di tennis a Roma e il Foro Italico si amplia per l’occasione. Secondo le ultime disposizioni, l’area a disposizione di giocatori e pubblico raddoppia, passando da 10 a 20 ettari e da 33mila a 55mila spettatori. Dunque, Jannik Sinner sarà tifato da molte persone che non vedono l’ora di seguire i match. Internazionali di tennis a Roma, le novitàUna delle principali novità di quest’anno sarà l’utilizzo dello Stadio dei Marmi, intitolato a Pietro Mennea, che ospiterà tre campi: uno con una capienza di oltre 3. 🔗Leggi su funweek.it

Ne parlano su altre fonti

Dalla polo nera alle nuove scarpe, Sinner a Roma sfoggia un revenge look che è un capolavoro in versione total black. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sinner è tornato: "Sono a Roma per provare" - Sinner è tornato: "Sono a Roma per provare" La modella russa, ex di Adrien Brody e il campione sono stati paparazzati a Montecarlo Sinner e Lara Leito, un nuovo amore (forse) per il numero 1 del ... 🔗informazione.it

Sinner agli Internazionali di Roma, l'allenamento con Ruud. VIDEO - Allenamento per Jannik Sinner a due giorni dal debutto al Masters di Roma. L'azzurro, sul campo numero 5, in campo con Casper Ruud, recente vincitore a Madrid. Scambi duri e veloci, livello ... 🔗sport.sky.it

A Roma è Sinner-mania - A Roma è Sinner-mania È stato un periodo ovviamente difficile, ma ora è libero. Ha detto che si sente libero, finalmente la sospensione è finita e quindi può tornare a giocare a essere il ... 🔗ilgiornale.it