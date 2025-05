Il Real Madrid non perde tempo tre colpi per Xabi Alonso per il Mondiale per club | c'è anche Theo Hernandez?

(?? Campo content non trovato)

Il RealMadrid non perdetempo e prepara una rivoluzione fisiologica ma anche necessaria. L`epopea di Carlo Ancelotti si sta chiudendo nel peggiore. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Premier League LIVE: Manchester United sotto, l'Arsenal perde Gabriel ma ritrova Saka in vista del Real Madrid - Dopo la sosta per le nazionali e l`ultimo week-end dedicato alla Fa Cup, stasera torna in campo la Premier League con tre anticipi della trentesima... 🔗Leggi su calciomercato.com

Liga: l'Atletico Madrid perde al 92', il Real Madrid vince e raggiunge il Barcellona in vetta - Una giornata da dimenticare per l`Atletico Madrid, che perde il derby contro il Getafe e fallisce l`occasione per superare il Barcellona e prendersi... 🔗Leggi su calciomercato.com

Ancelotti e il Real Madrid: appuntamento per un addio anticipato, così non perde il Brasile (Gazzetta) - Ancelotti e il Real Madrid: appuntamento per un addio anticipato, così non perde il Brasile (Gazzetta)La Gazzetta dello Sport, con Filippo Maria Ricci, fa il punto sull’addio tra Ancelotti e Real Madrid. Addio consensuale e probabilmente anticipato, tutto dipenderà da un incontro tra il tecnico e Florentino Perez previsto per la prossima settimana.Scrive la Gazzetta:Carlo rischia di perdere il treno brasiliano. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Il Real Madrid non perde tempo, tre colpi per Xabi Alonso per il Mondiale per club: c'è anche Theo Hernandez?; Atletico Madrid-Real Madrid, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming; Il Real Madrid non riesce a ribaltare il risultato: contro l'Arsenal in Champions perde anche in casa. È 1-2: gli highlights; Real-Bayern, la serie è chiusa! Ancelotti non perdeva da un anno, bavaresi ko dopo 41 partite. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Real Madrid non perde tempo, tre colpi per Xabi Alonso per il Mondiale per club: c'è anche Theo Hernandez? - Il Real Madrid non perde tempo e prepara una rivoluzione fisiologica ma anche necessaria. L`epopea di Carlo Ancelotti si sta chiudendo nel peggiore dei modi, ad. 🔗calciomercato.com

Pagina 0 | "Il Real Madrid riparte da Xabi Alonso: in panchina già al Mondiale per Club" - Il Real Madrid perde 4-3 al Montjuic contro il Barcellona e saluta la Liga. I Blancos chiudono dunque la stagione mettendo in bacheca Mondiale per Club e Supercoppa europea. L'avventura di Carlo Ancel ... 🔗tuttosport.com

"Il Real Madrid riparte da Xabi Alonso: in panchina già al Mondiale per Club" - Il Real Madrid perde 4-3 al Montjuic contro il Barcellona e saluta la Liga. I Blancos chiudono dunque la stagione mettendo in bacheca Mondiale per Club e Supercoppa europea. L'avventura di Carlo Ancel ... 🔗tuttosport.com