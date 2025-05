Il racconto di Prevost su Bergoglio | Non andavamo sempre d' accordo

Sui social spunta un video del 2023: "Quando è stato eletto dissi che non sarei mai diventato vescovo"

Il nuovo Papa è Robert Francis Prevost: si chiama Leone XIV ed è stato eletto con la quarta votazione del Conclave. La fumata bianca alle 18.07 di giovedì

Il nuovo Papa è stato eletto con la quarta votazione del Conclave. La fumata bianca alle 18.07 di giovedì

Robert Francis Prevost nuovo Papa come anticipato da Il Giornale d'Italia È l'americano Robert Francis Prevost il nuovo Papa eletto giovedì 8 maggio 2025 con il nome di Leone XIV, come anticipato da Il Giornale d'Italia. Il nuovo Vescovo di Roma è nato a Chicago, nell'Illinois, ma ha doppia c

Il racconto di Prevost su Bergoglio: "Non andavamo sempre d'accordo"

Papa Leone XIV, il racconto su Francesco: «Non tutti i miei incontri con Bergoglio sono stati in accordo» - «Non vi racconterò la ragione, ma diciamo che non tutti gli incontri con il con il cardinale Bergoglio erano sempre d'accordo, diciamo, tra i due, di mutuo accordo».

"Io e Bergoglio non eravamo sempre d'accordo". La rivelazione di alcuni anni fa di Papa Leone XIV - L'attuale Pontefice ha raccontato nel 2023 che quando Bergoglio venne eletto Papa lui disse ai suoi confratelli: "Grazie a Dio io per fortuna non sarò mai vescovo"