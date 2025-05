Il Qatar regala un nuovo Air Force One a Trump | è un Boeing 747 e potrà usarlo anche quando non sarà più presidente

Il Qatar ha scelto di omaggiare Donald Trump con un nuovo Air Force One, un Boeing 747 che il presidente potrà utilizzare anche dopo il termine del suo mandato. Mentre Boeing ritarda la consegna del nuovo aereo ufficiale, Trump minimizza le critiche dei democratici, definendo la transazione «gratis» e «trasparente».

Il presidente degli Stati Uniti non aspetta Boeing, in ritardo sulla consegna: entro l’anno vuole volare su un nuovo 747. Le critiche dei democratici, Trump: «È gratis, transazione trasparente» 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il Qatar regala un nuovo Air Force One a Trump: è un Boeing 747 (e potrà usarlo anche quando non sarà più presidente)

