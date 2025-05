Il Qatar regala un nuovo Air Force One a Trump | è un Boeing 747 e potrà usarlo anche quando non sarà più presidente

Il Qatar ha offerto un nuovo Air Force One a Donald Trump, un Boeing 747 che potrà utilizzare anche dopo la sua presidenza. Nonostante i ritardi nella consegna da parte di Boeing, Trump desidera volare su questo aereo entro la fine dell'anno. Le critiche dei democratici si susseguono, ma Trump difende l'operazione come una "transazione trasparente e gratuita".

Il presidente degli Stati Uniti non aspetta Boeing, in ritardo sulla consegna: entro l'anno vuole volare su un nuovo 747. Le critiche dei democratici, Trump: «È gratis, transazione trasparente»

