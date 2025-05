Il progetto Cultura continua | anche Gallipoli alla quarta edizione di Cantiere Città

Il progetto Cultura Continua arriva a Gallipoli per la quarta edizione di Cantiere Città. Nonostante la delusione per non essere stati scelti come Capitale della Cultura 2027, la città continua a promuovere pratiche virtuose e a investire nella crescita culturale e territoriale, alimentando un clima di speranza e innovazione.

Gallipoli – Era stato subito precisato che nonostante la delusione per la mancata indicazione della Città di Gallipoli come Capitale della Cultura del 2027 (titolo assegnato a Pordenone), il percorso virtuoso per continuare a seminare buone pratiche e crescita Culturale e del territorio di.

