Il problematico stand di Libraccio al Salone

Al Salone del Libro si accende la polemica per la presenza di Libraccio, accusato da 126 case editrici indipendenti di praticare «concorrenza sleale». In una lettera indirizzata agli organizzatori, gli editori esprimono preoccupazione per le dinamiche di mercato che minacciano la loro sostenibilità, sollevando interrogativi sulla equità del spazio fieristico e sulle opportunità per i piccoli publisher.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Quanto costa uno stand al Salone del Libro di Torino? - Anche per l'edizione 2025, la 37esima della sua storia, il Salone internazionale del Libro di Torino ha confermato gli spazi espositivi. Previsti infatti 137 mila metri quadrati, cui si aggiungeranno le aree esterne dell'Oval, la Pista 500 e il cortile per lo street food. «Più di così è impossibile», ha sottolineato la direttrice editoriale Annalena Benini nella presentazione dell'evento. Centro della kermesse sarà ancora una volta il Lingotto Fiere che, dal 15 al 19 maggio, accoglierà migliaia di visitatori da tutta Italia e dall'estero, decisi a incontrare i loro beniamini o acquistare le ...

MediEdil a Palermo, inaugurato il Salone dell'edilizia e del design: stand e seminari fino a sabato - E' stata inaugurata ieri mattina la sesta edizione di MediEdil alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Il Salone dedicato ai professionisti del settore delle costruzioni civili e industriali e del design, rimarrà aperto fino a sabato, con ingresso gratuito. Più di cento standisti, provenienti da...

Salone del Libro, Buffon "Nello stand Farnesina per parlare di sport" - ROMA (ITALPRESS) – "Anche quest'anno la Farnesina sarà presente al Salone del Libro di Torino con un padiglione e un ricco programma di iniziative ed eventi. Vi aspetto tutti all'inaugurazione dello stand giovedì 15 maggio alle ore 12.30. Parleremo insieme del ruolo della Nazionale Italiana di calcio e dello sport come strumento per diffondere i nostri valori nel mondo, raccontare la nostra storia e costruire ponti con altre culture".

