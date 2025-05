Il problema degli stipendi in Vaticano

In preparazione all'elezione del nuovo Papa, l'Associazione dei dipendenti laici del Vaticano ha portato alla luce la problematica dei bassi salari all'interno delle mura pontificie. Con otto cento iscritti, questo sindacato riconosciuto dalla Santa Sede sottolinea come, nonostante l’immagine di privilegiati, i lavoratori della Santa Sede affrontino crescenti difficoltà economiche, un tema che merita attenzione e riflessione.

In vista dell’elezione del nuovo Papa, l’Associazione dei dipendenti laici del Vaticano, l’unico sindacato riconosciuto dalla Santa Sede con ottocento iscritti, aveva sollevato in un comunicato la questione dei bassi salari anche dentro le mura pontificie.I dipendenti della Santa Sede, con i loro stipendi non tassati, sono sempre stati visti come dei privilegiati. Ma da qualche anno non è più così. I conti del Vaticano sono in perdita, il fondo pensioni è in rosso e Papa Francesco già dal 2021 ha tagliato gli stipendi di Cardinali, ecclesiastici, religiosi e Superiori laici, e ha sospeso pure gli scatti biennali di anzianità degli impiegati. Tanto che negli ultimi anni sono emerse per la prima volta nella storia diverse rimostranze. E un anno fa hanno protestato i dipendenti dei Musei Vaticani, firmando un’istanza contro il governatorato e minacciando di andare in tribunale. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il problema degli stipendi in Vaticano

Approfondimenti da altre fonti

Vaticano, dagli stipendi fermi da 17 anni a più welfare per le famiglie: le rivendicazioni del sindacato in vista del Conclave - Forte di 800 iscritti, l’ADLV ha pubblicato oggi, un comunicato con le sue rivendicazioni rivolto non solo (o non soltanto) ai cardinali in Conclave ma anche al futuro Papa 🔗Leggi su affaritaliani.it

Stipendi degli statali, in busta paga arrivano meno soldi rispetto a un anno fa: ecco perché e quando si risolverà il problema - Con le buste paga di marzo arriveranno per i dipendenti di ministeri e pa centrali gli aumenti di stipendio del 6% previsti dal rinnovo del contratto firmato a gennaio da Cisl, Confsal Unsa, Flp e Confintesa Fp ma non da Cgil e Uil. Una novità molto attesa visto che negli ultimi due mesi tutti gli statali hanno ricevuto sul conto corrente netti inferiori a quelli di un anno prima. Com’è possibile? La piattaforma NoiPa, come denunciano i sindacati, non è mai stata aggiornata con il taglio del cuneo fiscale rinnovato e allargato dall’ultima legge di Bilancio ai redditi fino a 40mila euro. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Il nodo stipendi e blocco 2013, Nunziata (Snals): “Problema per le casse dello Stato? Il diritto si applica”. Miceli (Anief): “I docenti devono pagare le conseguenze delle scelte politiche?” - L’anno 2013 rappresenta un nodo critico per il personale scolastico, poiché rimane escluso dal computo utile alla progressione giuridica ed economica della carriera. A differenza degli anni 2010, 2011 e 2012 – inizialmente anch’essi soggetti a blocco – il 2013 non è stato successivamente recuperato, nonostante le richieste avanzate da sindacati e lavoratori.L'articolo Il nodo stipendi e blocco 2013, Nunziata (Snals): “Problema per le casse dello Stato? Il diritto si applica”. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

