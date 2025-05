Il priore | Noi amici da anni non credo che nella Curia imporrà solo gli agostiniani

Intervista a padre Alejandro Moral Antón, 69 anni, amico del Papa: "Veniva qui tutti i giorni per la messa e a pranzo, ora non lo potrà. Ma conoscendolo qualche volta verrà"

