Il premier britannico Keir Starmer annuncia un piano per ridurre l’immigrazione

Il premier britannico Keir Starmer ha svelato un piano ambizioso per ridurre l'immigrazione, promettendo di "riprendere il controllo delle frontiere". In un discorso del 12 maggio, ha presentato un pacchetto di misure mirate a limitare l'immigrazione legale, suscitando dibattiti e reazioni contrastanti nel paese.

