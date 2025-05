Il podcast del volontariato | Diamo voce alle associazioni e le aiutiamo a crescere

L’associazione "We help Aps", attraverso la propria bacheca ‘At’Aiut’ dedicata all’aiuto solidale e nata a seguito dell’alluvione del maggio 2023, ha annunciato il lancio del suo nuovo podcast originale ‘Su le maniche’, che sarà online a partire dal 15 maggio. Il progetto ‘At’Aiut’, fondato sull’onda della solidarietà seguita alla catastrofe naturale che ha colpito il nostro territorio esattamente un biennio fa, ha come scopo principale quello di rafforzare la rete tra volontari e associazioni del territorio. La prima puntata del podcast andrà in onda giovedì e sarà dedicata all’organizzazione "Il Pellicano Aps".Andrea Foschi, vicepresidente di ‘At Aiut’, racconta gli obiettivi che l’associazione si pone per favorire la collaborazione nel territorio tra le associazioni e i volontari. "Il podcast nasce per un’esigenza che abbiamo riscontrato dopo un dialogo con le associazioni del territorio che si dedicano al bene sociale - sottolinea Foschi -, gestite da persone che hanno dedicato la loro vita ad aiutare gli altri in varie forme e in vari modi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il podcast del volontariato: "Diamo voce alle associazioni e le aiutiamo a crescere"

