il pkk ha annunciato il suo scioglimento

Dopo oltre 40 il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha annunciato il proprio scioglimento e la fine della lotta armata contro lo Stato turco. Lo ha riferito l’agenzia filo-curda Anf, citando la dichiarazione conclusiva del 12° congresso dell’organizzazione, tenutosi la scorsa settimana nel nord dell’Iraq. Il gruppo ha precisato che il processo di disarmo sarà gestito dal fondatore e leader Abdullah Öcalan, detenuto dal 1999 nell’isola-prigione di Imrali, nel Mar di Marmara. La decisione arriva in risposta a un suo appello lanciato lo scorso febbraio.Cos’è il PkkIl Pkk è stato per oltre quarant’anni il principale gruppo armato curdo attivo contro lo Stato turco. Fondato nel 1978 da Abdullah Öcalan con un’ideologia marxista-leninista, il Pkk ha avviato una sanguinosa insurrezione nel 1984, inizialmente per l’indipendenza del Kurdistan turco. 🔗Leggi su Lettera43.it