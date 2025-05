Il Pkk depone le armi e annucia lo scioglimento mettendo fine alla guerra con la Turchia durata 40 anni

Dopo oltre quaranta anni di conflitto con lo Stato turco, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha annunciato ufficialmente il proprio scioglimento e la cessazione definitiva della lotta armata. Questa decisione, frutto di un congresso straordinario tenutosi tra il 5 e il 7 maggio in Iraq, rappresenta una svolta storica per la vicenda curda, aprendo la strada a nuove dinamiche politiche e sociali nella regione.

Dopo oltre quarant’anni di conflitto armato con lo Stato turco, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha annunciato ufficialmente il proprio scioglimento e la rinuncia definitiva alla lotta armata. La decisione, che segna una svolta storica nella tormentata vicenda curda, è stata comunicata a seguito del congresso straordinario del partito tenutosi tra il 5 e il 7 maggio in Iraq.Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa filo-curda ANF e confermato dall’emittente Rudaw, il 12º congresso del Pkk ha deliberato la cessazione delle attività dell’organizzazione e lo smantellamento della sua struttura militare. “Il processo pratico sarà gestito e attuato dal leader Apo”, si legge nella dichiarazione ufficiale diffusa dal gruppo, facendo riferimento al soprannome di Abdullah Ocalan, fondatore e guida storica del Pkk, detenuto in isolamento dal 1999 nel carcere di massima sicurezza sull’isola di Imrali, nel mare di Marmara. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il Pkk depone le armi e annucia lo scioglimento mettendo fine alla guerra con la Turchia durata 40 anni

